Kedinin Yardımına Akçaabat Belediyesi Koştu

Trabzon'u Akçaabat ilçesinde, bir vatandaş tarafından gelen ihbar üzerine harekete geçen Akçaabat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaralı kediyi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürerek tedavi ettirdi.

İlçenin Dürbinar Mahallesi Ayvazoğlu sokakta ikamet eden bir vatandaş Belediye Zabıta Müdürlüğünü arayarak “Evimizin bahçesinde bir kedi var, yaklaşık bir ay önce yavruları oldu, anne kedinin karın bölgesini yerde bulunan cam parçası yaklaşık 10 cm boyunca kesti, iç organları görünüyor, müdahale edilmezse ölecek” ihbarı üzerine ekipler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek koordinasyon sağlandı ve kedi Akçaabat Belediyesi Ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada bulunan Veteriner Hekimler tarafından gerekli cerrahi müdahale yapıldı. Kesilen bölge dikildi ve yaralı kedi tedavi altına alındı.

Konu ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Böyle duyarlı vatandaşlarımızın olması bizim için büyük bir şans. Hayvan sever bir vatandaşımız 153 Alo Zabıta hattımızı arayarak yaralı kedi ihbarında bulundu. Zabıta ekiplerimiz harekete geçerek yaralı kediyi ve yavrularını aldılar. Akabinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi başkanlığına irtibata geçtiler ve koordine içinde hareket ederek yaralı kediyi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdüler. Burada bulunan Veteriner Hekimler yaralı kediye müdahale ederek kesilen yeri diktiler ve kediyi tedavi altına aldılar. Ekiplerimiz yavrularını anne kediden ayırmayarak yavru kedileri de Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Bizi arayarak durumu ileten duyarlı vatandaşımıza, fedakarca harekete eden Zabıta teşkilatımıza, desteklerinden ötürü Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum” dedi.