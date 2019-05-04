Kediyi kurtarmak için seferber oldular

Trabzon'un Yeşiltepe mahallesinde bir evin 3. kat balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için itfaiye, polis ve mahalle halkı seferber oldu.

Yeşiltepe Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan dört katlı eski bir binanın 3. kat balkonunda mahsur kalan kediyi gören mahalle halkı polise haber verdi. Mahalleye gelen polis ekipleri durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin mahalleye gelmesi ile birlikte kediyi kurtarma operasyonu başlatıldı. İtfaiye erleri merdiven yardımı ile binanın 3. kat balkonuna yaklaşırken, bu durumu gören kedi paniğe kapıldı. Elindeki ipli yakalama sopası ile kendisine yaklaşıldığını gören kedi bir anda balkondan yandaki merdiven havalandırma penceresine atladı. Bir süre burda duran kedi ardından gözden kayboldu. Ekipler bunun üzerine binanın sahiplerine haber vermek suretiyle kapıyı açarak binaya girdi. Ancak ekipler kediye rastlayamadı.

Kedinin kurtarılma anında binanın yanındaki otomobilin altında iki kedi de kurtarılma anını izlemesi dikkat çekerken, ekipler daha sonra olay yerinden ayrıldı.