“Kelebek hastası” Elif'e umut oldular

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 yaşında yakalandığı “kelebek hastalığı” nedeniyle parmaklarını ve şimdi de geçirdiği ameliyat sonrası bacağını kaybeden 27 yaşındaki Elif Şen'e Umut ve Yaşam Derneği umut oldu.

Yaklaşık 24 yıldır kelebek hastalığı ile mücadele eden Elif Şen, 3 yaşında ellerini, 1 yıl önce de bacağında tümör oluşması sonucu bu defa da sağ bacağını kaybetti. Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, kelebek hastası Şen'in tedavisi için Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle irtibata geçerek ameliyatın yapılmasını sağladı.

Elif'in tedavisi için kısa sürede hastanede tedavi altına alınması için harekete geçen Dr. Nimet Baki, Elif'i ameliyattan sonra ziyaret etti. Ameliyatın son derece başarılı geçtiğini kaydeden Baki, “Elif'in ameliyatı son derece başarılı geçti. Sağ bacağında tümör bulunan Elifimizin bacağı kalça kemiğinin 15 cm altından ampute edildi. Ortopedist Uzm. Dr. Atilla Abdioğlu ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Elif için bizimle iletişime geçen Kelebek Çocuklar Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Fulden Uras Hanım'a kendisini arayıp Elif için yardım istediğimiz Kanuni Eğitim Araştırması başhekim Prof. Dr. Süleyman Türedi ve Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Erhan Kader Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağolsun hiç ikiletmeden bize yardım elini uzattılar. Allah kendilerinden razı olsun. Elif önce Allah'a sonra da doktorlarımıza emanet'' diye konuştu.

Kelebek Çocuklar Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Sanatçı Fulden Uras da sosyal medya aracılığıyla teşekkür ederek, “Kelebek çocuklarımızdan Elif servise çıktı. Sesimizi duyan Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, Elifimiz için tüm imkanları seferber etti. Evet bacağımızı kaybettik ama nefes alıyoruz, önemli olan hayatta olması. En yakın zamanda hem Elif'i hem sizi ziyarete geleceğim” dedi.

Öte yandan Fulden Uras'tan Elif'e sevindirici haber geldi. isminin duyulmasını istemeyen bir hayırsever tarafından Elif'e akülü sandalye hediye edilirken ayrıca bir aylık medikal malzemelerinin temin edildiği belirtildi.