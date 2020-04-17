İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kemençe ile hastaneden cıktı

Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi Acil Servisinde çalışan Dr.

Selin Ünal Korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından kemence eşliğinde hastaneden ayrıldı.


Trabzon'un Vakfıkebir Devlet Hastanesinde Acil servisinde görevli Dr. Selin Ünal'ın Korana virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından sonra hastanede tedavi altına alınmıştı. Bugün tedavisi biten Ünal hastaneden çıkarken arkadaşları onu kemençe eşliğinde el çırparak karşıladı. Bazı arkadaşları kendini kemençenin ritmine uyarak horon oynadıkları gözden kaçmazken, arkadaşlarının bu sürprizi karşısında duygulanan Ünal, "Hep birlikte atlattık, iyi ki varsınız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.