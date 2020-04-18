İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kenevirleri plastik bardaklara dikmişler

Trabzon’da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda plastik bardak içerisine ekili vaziyette çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Trabzon'da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda plastik bardak içerisine ekili vaziyette çok sayıda kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sürmene ilçesinde “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” yapıldığına dair aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda 2 şüpheli şahsa ait üç ayrı adreste yaptıkları aramada 684 adet plastik bardak içerisine ekili vaziyette 3 bin 480 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında adli makamlarca gerekli işlemlere başlandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.