Kent Konseyleri Akçaabat'ta toplandı

Trabzon'da faaliyet gösteren kent konseyleri Akçaabat Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Akçaabat'ta buluştu.

Trabzon Kent Konseyi, Ortahisar Kent Konseyi ve Akçaabat Kent Konseyi Trabzon'un, Ortahisar'ın ve Akçaabat'ın ortak sorunları için bir araya geldi. Akçaabat'ta yapılan toplantıya Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal ve Yürütme Kurulu üyeleri, Ortahisar Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Akçaabat Kent Konseyi Başkanı Mehmet Salih Köse ve Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Üç Kent konseyinin konuşup mutabık kaldığı konulara ait ortak bildiri kamuoyu ile paylaşıldı. Bildiride “Trabzon'da bulunan Trabzon Kent Konseyi, Ortahisar Kent Konseyi ve Akçaabat Kent Konseyi yönetim kurulu üyeleri olarak Akçaabat Kent konseyinin ev sahipliğinde Akçaabat'ta toplanarak bazı konuları istişare ettik. Toplantı sonucu görüştüğümüz konulardan ortak bir sonuç çıkardık. Çıkardığımız bu sonuçları siz değerli basın mensupları aracılığı ile toplumumuza bilhassa da yetkililere açıklıyoruz. Biz üç kent konseyi olarak diyoruz ki Trabzon'un ortak sorunları için ‘ortak aklı kullanmak' gerekir. Çünkü ‘birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır' Trabzon'un en önemli sorunlarından biri de bilhassa yaz mevsiminde ve hafta sonu akşam saatlerinde sahil yolunda trafikte tıkanmalar olmaktadır. Trafik yoğunluğu da en çok Akçaabat -Trabzon arasında görülmektedir. Çözüm olarak ortaya konulan Akçaabat-Trabzon- Ortahisar arası geçişi için düşünülen ‘Güney Çevre Yolu' mutlaka, ama mutlaka 2023 yılında ihale edilerek yol yapımına başlanılmalıdır. Yıllarca süren Ortahisar Gülcemal projesi ve devamı niteliğinde olan Akçaabat -Yıldızlı bisiklet ve yürüyüş yolu 2023 yılı Turizm sezonu açılıncaya kadar tamamlanmalı. Gülcemal projesi için kıyı tahkimatı yapılırken kent denizden ayrı düşmemeli. Buraya yapılan tahkimat Akçaabat Yaylacık dolgu alanına da yapılarak toprağın denize yayılmasının önüne geçilmelidir. Bunun için yeterli ödenekler ivedilikle çıkarılmalı, kıyılarımız korunarak, doğru düzgün projelerle halkın denizden yararlanması sağlanmalıdır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan KTÜ-Akyazı arası hafif raylı sistem projesinin birinci etabının uzatılarak Yomra-Akçaabat arası olacak şekilde planlamaktadır. Bu planlamalar yapılırken dolmuşçular için yeni iş alanlarının açılması da düşünülmelidir. Bilhassa Akçaabat dolmuşçularının durak yerleri, araç özellikleri, düzeni yeniden tanzim edilmelidir. Trabzon'da kültürel, sanatsal etkinlikler düzenlenirken Kent konseylerinin de görüşü alınmalı. Trabzon için yıllık kültür ve sanat takvimi çıkarılmalı. Kültürel ve sanatsal etkinliklerden tüm halkın yararlanması duyması, yoluna gidilmelidir. Ayrıca Trabzon'un kurtuluş günü etkinlikleri kamuoyunca ortaklaşa belirlenmeli ve 2061 Trabzon vizyonu ortaya şimdiden konulmalıdır. Akçaabat'ın yıkılan kapalı spor salonu ve Fatih stadyumu yerine yapılması taahhüt edilen yeni bir stadyum (Cumhuriyet Stadyumu ve Kapalı Spor salonu) 2023 yılında ihale edilsin. Trabzon'un ikinci büyük ilçesinin stadyumu ve kapalı spor salonunun olmamasını doğru bulmuyoruz. Bu kararların arkasında duracağımızı basın yolu ile kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.