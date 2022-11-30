Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Zeytinli mahallesinde ormanlık alanda ağaç kesen Kahraman Parlak (52) kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından ağacın altından çıkartılarak ambulans ile Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Parlak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.