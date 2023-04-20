Kireçhanespor, namağlup BAL'a yükseldi

Trabzon'da proje takımı olarak kurulan Kireçhanespor ilk sezonunda namağlup olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. Kireçhanesporlu oyuncular şampiyonluğu kolbastı oynayarak kutladılar.

Trabzon 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nda namağlup liderlik koltuğunda oturan Kireçhanespor, 7'nci hafta maçında Erdoğduspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı Sahası'nda oynanan karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Kireçhanespor, bitime 2 hafta kalan şampiyonluğunu ilan ederek gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'e mücadele etmeye hak kazandı. Maç sonunda şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takım kolbastı oynayarak kutlama yaptı.

Başkan Temel Uzun, güzel bir birliktelik yakaladıklarını ve bunun sonunda hedefe ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.