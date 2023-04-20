Kireçhanespor, namağlup BAL'a yükseldi

Trabzon’da proje takımı olarak kurulan Kireçhanespor ilk sezonunda namağlup olarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi.
Trabzon'da proje takımı olarak kurulan Kireçhanespor ilk sezonunda namağlup olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükseldi. Kireçhanesporlu oyuncular şampiyonluğu kolbastı oynayarak kutladılar.
Trabzon 1. Amatör Küme Play-Off Grubu'nda namağlup liderlik koltuğunda oturan Kireçhanespor, 7'nci hafta maçında Erdoğduspor ile karşı karşıya geldi. Akyazı Sahası'nda oynanan karşılaşmayı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Kireçhanespor, bitime 2 hafta kalan şampiyonluğunu ilan ederek gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'e mücadele etmeye hak kazandı. Maç sonunda şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takım kolbastı oynayarak kutlama yaptı.
Başkan Temel Uzun, güzel bir birliktelik yakaladıklarını ve bunun sonunda hedefe ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi.