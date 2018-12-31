Kırmızı Benekliler dünyaya gözlerini açtı

Maçka Altındere Alabalık Üretim Merkezi'nde sağım yapılan kırmızı benekli alabalıkların ilk yumurtaları 60. günde açıldı ve yavrular yeni yaşamlarına “Merhaba” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Maçka Altındere Alabalık Üretim Merkezi, ‘Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi' kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Maçka Altındere Alabalık Üretim Merkezi'nde 28 Ekim 2018 tarihinde sağım yapılan 2018-2019 üreme dönemine ait kırmızı benekli alabalıkların ilk yumurtaları 60. günde açıldı. 2018 yılında 2 milyon 200 bin adet kırmızı benekli alabalığı doğayla buluşturan Alabalık Üretim Merkezi'nde yeni üreme döneminin ilk yavruları heyecanla karşılandı. Yüzbinlerce yumurta ise kuluçka dolaplarında yeni yaşamlarına kavuşacağı günü beklerken, yumurta sağımı ise Alabalık Üretim Merkezi'nde devam ediyor. Ocak ayı içerisinde sağımın tamamlanması planlanan alabalıkların doğaya salım faaliyetleri Mart ayında başlanacak Nisan-Mayıs ayı itibariyle de tamamlanacak.