K?? mevsiminde havalar g?ne?li ama uzmanlar bu havalar?n ?l?mc?l oldu?unu belirtiyor

Trabzon'da bug?nlerde hava s?cakl???n?n mevsim normallerinin ?zerinde seyretmesini f?rsat bilen vatanda?lar ?zellikle Kemerkaya Mahalesi ile Be?irli aras?nda bulunan sahil b?lgesinde bal?k tutmaya ?al??arak stres atmaya ?al??t?. Ancak uzmanlar k?? mevsimindeki bu havalar? ?l?mc?l olarak de?erlendiriyor.

Ge?ti?imiz g?nlerde Trabzon'da d?zenlenen ??klim De?i?ikli?inin Do?u Karadeniz ve Tar?ma Etkisi? panelinde konu?an ?T? U?ak ve Uzay Bilimleri Fak?ltesi Meteoroloji M?hendisli?i B?l?m? ??retim ?yesi Prof. Dr. Mikdat Kad?o?lu, k?? g?n?nde havalar?n bu kadar g?ne?li olmas?n?n asl?nda ?l?mc?l oldu?unu belirtti. Kad?o?lu, ?En ?nemli ?ey, s?cakl?k. ?nsanlar k?resel ?s?nmadan daha ?ok korkuyor, iklim de?i?ikli?inden o kadar ?ok korkmuyor. ?nsanlar?, k?resel ?s?nma daha ?ok korkutuyor. K?resel ?s?nma iklim de?i?ikli?inin sadece semptomlar?ndan bir tanesi. K?resel anlamda b?t?n d?nya ?s?n?yor. Kutuplar daha fazla ?s?n?yor, ekvator daha az. Bu durum hava hareketlerinin yollar?n?, ?eklini de?i?tiriyor. D?nyan?n hava hareketlerinin tek nedeni var, kutuplar aras?ndaki s?cakl?k fark?n?n dengelenmesi. Kutuplar ne kadar so?uk, ekvator ne kadar s?caksa, farkl? bir hava olaylar? oluyor. Kutuplar ?s?n?yor, ekvatordaki s?cakl?k fark? azal?yor. Bu da hava, hareketlerimizi de?i?tiriyor. K???n al?ak bas?n? merkezi buna ba?l? so?uk ve s?cak hava g?neye inip bizim ?zerimizden ge?erken ya??? al?yorduk, ?imdi bunlar kuzeyden esmeye ba?lad?. K???n fazla ya??? alm?yoruz. Herkes de bu g?zel havalara seviniyor. Bunlar g?zel hava de?il. Bu g?zel hava dedi?imiz bizim i?in kurakl?k hava kirlili?i. Yani bunlar bizim i?in ?l?mc?l havalar? diye konu?tu.