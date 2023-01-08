Kış uykusuna yatmayan ayı yayla evlerine dadandı

Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Kadırga Yaylası'nda kış uykusuna yatmayan ayı, Davunlu obasındaki yayla evlerine dadandı. Evlere yiyecek ararken zarar veren ayı fotokapan sayesinde görüntülendi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi sakinlerinden Coşkun Halcı, Davunlu obasındaki yayla evlerine ayıların zarar verdiğini duyunca kar ve zorlu kış şartlarına rağmen yaylaya çıktı. Halcı, köpeği ile birlikte Erikbeli-Kadırga yolu güzergahında bulunan Kazmadere Yaylası yolunu kullanarak aracın gidebildiği noktaya kadar gitti. Araçla gitmek zorlaşınca aracını güvenli bir bölgeye çeken Halcı, yoluna yaya olarak devam etmek zorunda kaldı. Kar kalınlığı 50 ile 70 cm arasında değişen bölgede 5 saatlik zorlu yürüyüşün ardından yaylaya ulaşan Coşkun Halcı, evinin kapısının ayı tarafından parçalandığını ve evin içerisindeki eşyalara da zarar verildiğini gördü. Coşkun Halcı, ayının yayladaki 10 eve daha zarar verdiğini gördü. Davunlu Yaylası'ndan ayrılırken evine yerleştirdiği fotokapandan evine giren dev ayının görüntülerini de gören Halcı, şaşkınlığını gizleyemedi.