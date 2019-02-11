Kişisel verilerin korunması ve güvenlik çözümlerini konuşmak için Trabzon'da buluştular

Türkiye genelinde 60 üniversiteden 150'ye yakın bilişim uzmanı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Güvenlik Çözümleri'ni konuşmak üzere Trabzon'da bir araya geldi.

Trabzon'da bir otelde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan toplantıda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun son dönemin en çok konuşulan konuları arasında yer aldığına dikkat çekti. Ustaoğlu “Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ‘Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek' olarak ifade edilmektedir. Kişisel veri; basit olarak kişiler ile ilişkilendirilebilen her türlü kişisel veri olarak tanımlanıyor. Örneğin bayiniz, aboneniz, çalışanınız hatta rakipleriniz hakkında topladığınız, TC kimlik numarası, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişilerin kim olduğunu anlatan her türlü veri kişisel veri kapsamındadır. En küçük KOBİ'den en büyük şirkete kadar ticari faaliyet içinde olan herkes bu verilerin değerini ve önemini çok iyi bilerek topluyor ve bunları işleyerek, kendiişlerini geliştirmekte güçlü bir kaynak olarak kullanıyor” dedi.

Toplanan bu verilerin ülkeler için de oldukça kritik öneme sahip olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, “Bütün devletler verilerin yurtdışına çıkmasıyla ilgili hukuki kısıtlar koyuyor ve vatandaş verilerinin ülke sınırları içerisinde kalması için çaba harcıyorlar. ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' kapsamında kişisel verinin yurtdışına çıkarılmasına dönük kısıtlama, kurallar ve cezai yaptırımlar uygulanıyor. Ülkemizde de, kişisel verilerin korunmasının önemi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda 60'ı aşkın üniversitemizden 150 kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan bu toplantının katılımcılar açısından verimli geçmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.