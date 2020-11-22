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Kışlık odunlarını denizden temin ettiler

Aşırı yağmur sonucu derelerden denize ulaşan ağaç kütükleri vatandaşların yakacak ihtiyacını karşıladı.


Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde aşırı yağmur sonrası derelerden denize ulaşan ağaç kütükleri vatandaşın kışlık ihtiyacını karşıladı. Bazı vatandaşlar denizdeki ağaç kütüklerini toplayarak kışlık yakacağını karşılamaya çalıştı.


İlçede etkili olan sağanak yağış sonucu Kirazlık Deresi'nin su debisinin yükselmesiyle bölgedeki birçok ağaç kütükleri denize taşındı. Yağışlar sonrası taşkın derelerin getirdiği çamurlu su ve ağaç parçaları denizin rengini değiştirdi, sahiller ağaç parçaları ile doldu. Suyun getirdiği kütük ve ağaç dalları vatandaşlar tarafından toplandı.


Ağaç parçalarının sahili doldurduğunu gören vatandaşlar ise ağaç kütüklerini ve parçalarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar topladıkları odun parçaları sahillerde yığınlar oluşturdu. İstiflenen odunlar kışın ısınmak amacıyla evlerine taşındı. Kış yakacağını denizden çıkaran vatandaşlar, bir yandan da denizin temizlenmesine katkıda bulundu.

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