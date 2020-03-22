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Kız arkadaşı ile sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı

Trabzon’da bir kişi kız arkadaşı ile birlikte sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Trabzon'da bir kişi kız arkadaşı ile birlikte sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da H.S.D. isimli şahıs kız arkadaşı ile birlikte sahte parayla alışveriş yapmak istedi. Alışveriş yapmak istedikleri mağaza çalışanın fark etmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri şahsı yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada 269 adet sahte 50 TL, 1 adet kurusıkı tabanca ve 0.18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyette sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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