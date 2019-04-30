Kızlarda Bursa, erkeklerde ise Denizli temsilcileri Gençler Futsal Türkiye Şampiyonu oldu

Trabzon'da düzenlenen Okulsporları Gençler Futsal Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Kızlarda Bursa İnegöl Spor Lisesi, erkeklerde ise Denizli Bozkurt Spor Lisesi şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'nin düzenlediği turnuvalarda önce il, ardından da bölge grup maçlarında birinci olarak Trabzon'daki finallere katılma hakkı elde eden 8'i kız toplam 16 takımın nefes dolu maçları, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Okulsporları Gençler Futsal Türkiye Birinciliği erkekler finalinde Denizli Bozkurt Lisesi ile Kayseri Arif Molu Teknik ve Endüstrü Meslek Lisesi karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde son saniyelerde bulduğu golle maçı 3-2 kazanan Denizli ekibi Türkiye Şampiyonu oldu. Muğla Muğla Mustafa Kemal MTAL'ni 6-3 yenen Pendik İTO Ticaret M.L. ise turnuvayı üçüncü tamamladı

Kızlarda ise zirvenin sahibi, mükemmel bir performans ortaya koyan Bursa İnegöl Lisesi oldu. Bursa temsilcisi, finalde Büyükçekmece Ruhi Sarıalp Spor Lisesi'ni 2-1 yenerek kupaya uzandı. Türkiye üçüncüsü ise Aksaray Spor Lisesi'ni 2-1 yenen Bursa BTSO Cemal Sönmez Lisesi futsal takımı oldu. Öte yandan turnuvanın en değerli oyuncusu, Kayseri Arif Molu Teknik ve Endüstrü Meslek Lisesi takımından Yasin Tarım seçildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizin performansları ve yetenekleri kadar centilmence mücadeleleri de bizi umutlandırmıştır, hepsini kutluyorum” dedi.

Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği finallerin ardından dereceye giren takımlara ödülleri Müdür Öztürk, Spor Şube Müdür V. Yusuf Çebi, Okulsporları İl Temsilcisi İlkay Günaydın ve Futsal İl Temsilcisi Kemal Civelek tarafından verildi.