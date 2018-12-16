KOBİ'lere Avrupa vizyonu

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen “Avrupa Birliği Yolunda KOBİ''ler" etkinliğinde girişimcilere destekler ve markalaşma konuları başta olmak üzere birçok konuda bilgi verilecek.

ABİGEM desteğiyle 18 Aralık Salı günü saat 09.30'da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının 8'inci katındaki toplantı salonunda başlayacak etkinlikte KOBİ'ler, girişimciler ve girişimci adaylarının hangi kurumlardan hangi destekleri alabileceği, nasıl markalaşabileceği gibi birçok konuda ilgili konuşmacılar tarafından bilgi verilecek. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, “KOBİ'ler ekonominin can damarıdır. Yapılacak olan etkinlikte hem AB kaynaklı destekler hem de diğer kurumların KOBİ'lere yönelik destekleri konusunda bilgilendirme yapılacak. Ayrıca ulusal ve uluslararası pazarlarda yer edinebilmek için olmazsa olmaz bir olgu olan markalaşma konusunda eğitim verilecektir” dedi.

Saat 09.30'da kayıtların açılacağı etkinlikte saat 10.15'te "Avrupa Birliği Yolunda KOBİ‘ler-Destekler" konulu panel düzenlenecek. Panelde TKDK, DOKA, KOSGEB, DKİB, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri, destekler konusunda katılımcılara bilgi verecek.