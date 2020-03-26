Kocaoğlanları öksüz kaldı

Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay Beldesi eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef (55), önceki gün hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören Sedef, ayılarla mücadelesi ile biliniyordu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğinin yanı sıra baba mesleği arıcılığı sürdüren İbrahim Sedef, arı kovanlarına dadanan ayılarla mücadele ediyordu. Barakasının dört bir tarafına yerleştirdiği güvenlik kameralarıyla gelen ayıları izleyerek ilginç anları sosyal medya hesabından da paylaşan Sedef'i son yolculuğuna sevenleri uğurladı. Sürmene ilçesindeki Baştırmar mahallesindeki evinin önündeki cenaze namazına ilçe belediye başkanları, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sedef, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.