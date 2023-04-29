Koç'tan gençlere yakın markaj

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde AK Parti'den Trabzon Milletvekili Adayı olan Vehbi Koç'un saha çalışmalarında ilk defa oy kullanacak yeni seçmenlerle kurduğu ikili diyaloglar dikkat çekiyor.

Seçim çalışmaları kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak çalışmalarına devam eden Vehbi Koç yaptığı sohbetlerde gençlere Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda hayal dahi edilemeyecek seviyeye geldiğini ifade etti.

Millet İttifakı'nın kamuoyunda gençlere yönelik yaptığı olumsuz algı operasyonlarının ters teptiğini ifade eden AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç, “Saha çalışmalarımda gözlemlediğim bir husus var. Muhalefet partileri tarafından gençler sanki Erdoğan'ın karşısındaymış gibi bir propaganda yapılıyor. Fakat tanıştığımız ve destek istediğimiz gençlerle yaptığımız görüşmeler bu provakatif algının hiç de doğru olmadığını gösteriyor. Özellikle TEKNOFEST'le birlikte gençler üretmenin hazzını yaşayarak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gördü. Dolayısıyla gençlik her şeyin farkında, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında” dedi.

AK Parti'nin gençleri özel olarak düşündüğünü belirten Milletvekili Adayı Koç “AK Parti, gençlere önem veren, gençleri seven ve onların taleplerini dinleyen bir siyasi partidir. Bu durum seçim beyannamesinde bulunan ve özellikle gençleri yakından ilgilendiren maddelerden olan vergi indirimleri, ucuz telefon, tablet ve bilgisayar satışlarını içeren maddeler gençler tarafından takdir gördü. İnşallah yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milyonlarca genç dünyayı ve dünyadaki gelişmeleri daha yakından takip edebilecek, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında aktif rol oynayacak. İşte gençler bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a destek verecek.” ifadelerini kullandı.