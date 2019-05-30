"Kodla yap, hayal et tasarla üret şenliği başladı

'Kodla Yap, Hayal Et Tasarla Üret Şenliği' Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi'nde başladı.

Şenliğin açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Şafak, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu emeği geçenlere teşekkür ederek “Çağımız teknoloji çağı, bu çağda rekabete hazırlanmamızın yolu gençlerimize fırsat tanımaktan ve bu tür ortamları onlara sağlamaktan geçiyor. Dijital çağa ayak uydurmak için geleceğimizin bilim adamları dediğimiz gençlerimize sunduğumuz bu imkânlarla birbirinden farklı teknolojik projelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Başarının elde edilmesi için öğretmen, öğrenci ve veli üçgenin geleceğimiz olan gençlerimizin yetiştirilmesinde çok büyük rolü vardır. Emeği geçenleri tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Bu şenlik Trabzon'da ilk

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş da il genelinde 11 alanda 143 kurs açtıklarını ifade ederek, “Bu şenlik Trabzon'da bir ilk. Katma değeri yüksek ürünlerin önemi her geçen gün artıyor. Bu yüzden bu ürünleri üretecek yetenekli gençlerimizi tespit edip onlara sunacağımız imkânlarla ülkemizi belirlemiş olduğumuz hedeflere taşımaya çalışacağız” diye konuştu.

Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra Trabzon Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitim Merkezi'nde oluşturulan stantları ziyaret ederek, öğrencilerin yapmış oldukları birbirinden farkı teknolojik projeleri yakından incelediler. Vali Ustaoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri kutladı.