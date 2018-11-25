Köksal Baba kafe açtı

Sosyal medya fenomeni 'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu, ismini taşıyan bir kafe açtı. 'Richard' lakaplı Necati Kekeş'in de katıldığı açılışta renkli görüntüler yaşandı.

Kendine has hareketleriyle kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başaran ve takipçi sayısı ile birçok ünlü siyasetçi, sanatçı ve futbolcuyu geride bırakan 'Köksal Baba' lakaplı Köksal Bektaşoğlu, Trabzon'un Kalkınma Mahallesi'nde adını taşıyan bir kafe açtı. Spor, siyaset ve sanat dünyasından isimlerin bir araya geldiği açılışta hayranları da 'Köksal Baba'yı yalnız bırakmadı. 'Köksal Baba'nın sosyal medyada birlikte yer aldıkları 'Richard' lakaplı Necati Kekeş ise açılışta Bektaşoğlu'nu yine sinirlendirdi.

Köksal Bektaşoğlu'nun yakın dostu olan Süleyman Köse, Köksal Baba isminin ölümsüz hale gelmesini istediğini belirterek, "Her zaman isminin yaşamasını istedim. Bizler faniyiz. Köksal Baba ismi ömür boyu sürecek, o yüzden böyle bir projeyi ele aldık. Bugünler nasip oldu. Kafede tamamen 'Köksal Baba'nın hayatından kesitler bulunuyor. Annesi ve babası rahmetlidir, onların resimlerini buraya koyduk. 'Köksal Baba'yı simgeleyen çok şeyler var. Bizde sizlerden biriyiz. Birbirimizden bir farkımız yok" dedi.

Çevreden olumlu tepkiler olduğu gibi olumsuz tepkilerin de bulunduğunu belirten Köse, "Köksal Baba sonuçta bir engelli. Bunları düşünmek lazım. Hepimiz engelli adayıyız. Yaşıyorsak bu dünyada insanın başına her şey gelebilir. Yarın engelli de olabiliriz. O zaman bizi çevremiz dışlayacak mı. Biraz onu düşünsün insanlar. Engellilere biraz daha şefkat ve sıcaklık göstersinler. Onlara acımasınlar, onları sevsinler. Onların kalp gözü hepimizin kalp gözünden daha derin ve daha iyi görüyor" ifadelerini kullandı.

Açılışta 'Köksal Baba' kendisini yalnız bırakmayan hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.