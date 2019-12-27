Kömür yüklü tır kontrolden çıktı: Araklı-Bayburt karayolu trafiğe kapandı

Edinilen bilgiye göre, Araklı-Bayburt karayolunun Tilkibeli mevkiinde kömür yüklü tırın sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır nedeniyle Araklı-Bayburt karayolu yaklaşık 4 saattir ulaşım sağlanamazken, uzun kuyruklar oluştu. Tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tırın Trabzon'dan yola çıktığı belirtildi. Sisin etkili olduğu bölgede ekipler karayolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.