Konsoloslar sağlık turizminde Trabzon'un fahri elçileri olacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısının ikincisinde Trabzon'da görev yapan konsolos ve fahri konsoloslara şehrin sağlık tesisleri ve sağlık turizmi imkânları anlatıldı.

Trabzon Sağlık Turizmi Vizyon Toplantısı Konsoloslar Buluşması geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Zorlu Otel'de düzenlenen toplantıya Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, KKTC Konsolosu Erek Çağatay, İran ve Rusya başkonsolosluklarından ateşeler, Trabzon'da bulunan fahri konsoloslar, TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, THY Trabzon Müdürü Osman Hacımahmutoğlu, TTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Trabzon'daki kamu ve özel hastaneler ile sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TTSO Sağlık Komisyonu Başkanı Mehmet Üçüncüoğlu, Trabzon'un son yıllarda yaz dönemini turizm bakımından yoğun geçirdiğini belirterek, “Sağlık turizmi kümelenme projemizle hedefimiz turizm faaliyetlerini 12 aya yaymaktır. Şehrimizde sağlık turizminin kapasitesini geliştirmek, güçlendirmek ve marka değerini artırmak amacıyla çalışmalar planlamaktayız. Belirleyeceğimiz hedef ülkelere yönelik çalışmalar yapmayı, ülkemizin hizmet ihracatının artmasına katkı sağlamayı ve işletmelerimizin hizmet kalitesini geliştirmeyi hedefliyoruz. 2 - 6 Mayıs 2023 tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek 8. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresinde profesyonellerin katılacağı Trabzon Sağlık Turizmi Paneli yapmayı planlıyoruz” dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, sağlık turizmiyle ilgili ikinci toplantıyı düzenlediklerini belirterek, “Önem verdiğimiz sağlık turizmi konusunda önümüzdeki günlerde birçok toplantı yapmayı planlamaktayız. Tüm hedefimiz sağlık turizminde hep birlikte Trabzon'u bir adım daha öne taşımaktır. Öncelikle elimizdeki imkânların bir röntgenini çekmek adına sağlık kuruluşları sunumlarını yapacak. Eksiklerimizi, neler yapabileceğimizi görerek ve kendimizi geliştirerek devam edeceğiz. Kamu ve özel hastanelerimiz, sağlık kuruluşlarımızın potansiyelini öne çıkararak sağlık turizmini ilimizde ve bölgemizde geliştirip turizmi 12 aya yaymayı hedefliyoruz. Otellerimizin yoğun dönem dışındaki 9 aylık doluluğunu sağlayıp, hastanelerimize ekstra kazanç getirip daha iyi hizmet vermelerinin önünü açacağız. Paket program çalışmaları yapacağız. Bu paketlerde hasta ve yakını için avantajlı ulaşım ve konaklama seçenekleri bulunacak. Bu paket programları konsolosluklar ve büyükelçiliklere göndereceğiz ve ülkelerinde bunların tanıtılmasını sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman da Trabzon'un sağlık turizmi konusunda bugüne kadar hak ettiği mesafeyi alamadığını belirterek, “Trabzon gerek sağlık tesisleri gerekse sağlık personeli açısından Türkiye'nin en şanslı yerlerinden birisidir. Sağlık turizminde de daha fazlasını yapabiliriz. Turizm tesisleri artıyor. Kamu ve özel hastanelerle de sağlık turizminde önemli bir yere geleceğimize inanıyorum. Ancak şunu da söylemek istiyorum; Trabzon'un VIP hastane ihtiyacı nettir. Turizmden aldığımız payı şöyle ifade edeyim; yıllardır uğraştığımız fındıktan Trabzon yılda 156 milyon dolar elde ediyor. Geçen yıl turizmden elde edilen gelir ise 1 milyar 74 milyon dolar. Gelecek yıllarda bu rakamı 3 - 4 milyar dolara çıkarmayı hedeflemeliyiz. Bu rakamın içinde sağlık turizminin de payını artırmayı amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak gerek tesisleşme gerekse diğer konularda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta da tanıtım, yabancı dil ve farkındalık oluşturamamak nedeniyle bugüne kadar sağlık turizmi pastasından istenilen payı alamadıklarını belirterek, “Sağlık turizminde hasta sayımız 2022 yılında özel hastanelerde 29 bin 326 kamu hastanelerinde ise 327 olarak gerçekleşti. Turistin sağlığı kapsamında hastanelere başvuran yabancı turist sayısı ise 2022 yılında toplam 20 bin 118 oldu. Trabzon, turizmde sürekli üzerine koyan bir il. Sağlık turizmi konusunda da kamu - özel sektör ayrımı yapmaksızın herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Bu anlamda tüm konsoloslarımızın da desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Trabzon'daki sağlık turizmi belgeli kamu ve özel hastaneler ile özel sağlık kuruluşu temsilcileri, kurumlarıyla ilgili katılımcılara bilgiler verdi, fiziki şartlar, sağlık personeli ve tedavi imkânlarını anlattı.