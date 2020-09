“Köprübaşı Dereli gibi olmasın” diye harekete geçiliyor

Doğu Karadeniz'in bir çok noktasında olduğu gibi Trabzon'un Köprübaşı ilçesi dere yatağındaki yapılaşması ile dikkat çekerken, şiddetli bir yağışta tıpkı Giresun'un Dereli ilçesi gibi sel riski taşıyan ilçe merkezi için harekete geçiliyor.

Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgelerinden Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel ve heyelanlar sonucu en çok dere kenarlarına yapılan binalar zarar görüyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin birçok yerinde olduğu gibi Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dere yatağında yapılan binalar adeta tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. 22 yıl önce 47 kişinin hayatını kaybettiği ilçeye bağlı Beşköy mahallesine sadece 3 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezi için AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora harekete geçerken, DSİ Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, ilçeye ziyarette bulunduğunu belirterek “Köprübaşı'nda geçtiğimiz günlerde inceleme yaptım. Orada inanılmaz şeyler var. O yamaçlarla sel olduğunda o çığa dönüşür. Sel aşağıya indikçe hızını arttırıyor. Keskin yamaçları var. Köprübaşı bir pilot uygulama olabilir. Dere kenarında kurulan bir şehir için örnek bir ilçeye dönüştürebilir. Afet olmadan bu çalışma yapılabilir. Yoksa Beşköy'de sel oldu Beşköy diye bir şey kalmadı. Şimdiden tedbirleri alırsak orada bir yaşamı muhafaza etmiş oluruz” dedi.

Köprübaşı ilçesinin Karadeniz Bölgesi'nde bir çok yerde olduğu gibi derenin içerisinde kalan bir ilçe olduğunu kaydeden Cora “Orada her zaman heyelan ve sellere karşı afetlere karşı dayanıksız bir durum, tehlikeye maruz kalabilecek bir görüntü var. Sel ve heyelanlar Karadeniz Bölgesi için kaçınılmaz bir durumdur. Dereli bizim bölgemiz için önemli bir nasihattir. Bundan ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Dere kenarında kurulan her ilçemizde tedbirleri almalıyız. Bu tip yerlerde afet olduktan sonra oluşan zararı telafi etmek çok büyük bir maliyet oluşturmaktadır. Dereli ve civarında yaşanan afetten dolayı oluşan zarar neredeyse milyarları buldu. Şimdiden bunun çalışması yapılsın kentsel dönüşümlere devam edelim. Dere kenarlarındaki kentsel dönüşümleri hızlandıralım. Yarın yine afetler olacaktır. Bu kaçınılmazdır. Alacağımız tedbirlerle bu afetler ile oluşacak zararları minimize etmiş oluruz. Tersip bentlerini bölgenin özelliklerine göre hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Her yönüyle kurumlar bu konuda vadi vadi çalışmalarını yetkili, mühendislere yetkili kurumlara yaptırarak bir an önce hayata geçirmesi elzemdir” diye konuştu.

“Afet gelmeden, sel oluşmadan, heyelanlar şehrimize esir almadan tedbirler almamızda yarar var”

DSİ Genel Müdürlüğü ile konuyu görüştüğünü kaydeden Cora, şunları söyledi:

“Bu tür projelerin maliyetlerinin yüksek olduğunu ancak imkansız olmadığını böyle projeleri özellikle Dünya Bankasındaki fonların temin edilebilmesinin mümkün olduğunu oradaki hibe projelerle gerçekleştirilebileceğini söylediler. Türkiye'de bunu uygulayan bazı bölgeler olduğunu aynı şekilde Karadeniz'de buna çalışılması gerektiğini söyledi. DSİ'nin de kendine göre bir çalışması var. Sadece Giresun, Rize ve Trabzon'da dere ıslah ve taşkın korumalarının maliyeti 2.5 milyar civarında. Bu büyük bir bütçe. Bunu etap etap hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Bu sorunları bundan sonraki nesillere daha az sorun bırakmak adına şimdiden adımlarını atmalıyız. Afet gelmeden, sel oluşmadan, heyelanlar şehrimize esir almadan tedbirler almamızda yarar var. Bütün dereleri değerlendirip her biri için yapılması gereken projeleri, yatırımları ortaya koyarak onları hayata geçirme noktasında bir adım atacağız. Bu konuda bütün örnekleri inceleyeceğiz. Bütün modelleri değerlendireceğiz. Bu konuda Karadeniz Bölgesi'nde sel ve afet bizim bölgemiz insanının kaderi olmaktan çıkaracağız. Bu sel ve afete mahkum yaşamaktan kurtarmaya çalışacağız. Bunun için çalışmalarımız var. Ekonomik koşulları da gözeterek en kısa zamanda bunu başlatmak istiyoruz. Köprübaşı'nda bir Beşköy örneği var. Akçaabat'tan bir Sera Gölü örneği var. Bunlar bizi mesaj veriyor. Yine sel ve heyelanlar olacaktır ama bunları en az zararla telafi edecek önemler almamız gerekiyor. DSİ Genel Müdürü ile görüştük Mahanoz deresinin ıslahı noktasındaki ısrarımızı sürdürdük. Bunu bir an önce gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Köprübaşı'nda bir kentsel dönüşüme tabi tutularak dere yatağının üzerindeki konutlarla alakalı bir çözüm oluşturmamız gerekiyor. Şehir derenin üzerine kurulmuş. Bu konuda çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm olmak üzere, dere ıslahı, taşkınlar ile ilgili sadece Köprübaşı'nda değil bölgedeki her ilçede çalışmalarımız var. İnşallah bunları en kısa sürede hayata geçireceğiz.”