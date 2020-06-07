İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona salgınında hasta ziyaretinin böylesi

Trabzon’un Araklı ilçesinde bir kişi ayağı kırılan ve evinde istirahat eden arkadaşını Korona virüs salgını nedeniyle iş makinesinin kepçesinin içine girerek ziyaretini pencereden gerçekleştirdi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi ayağı kırılan ve evinde istirahat eden arkadaşını Korona virüs salgını nedeniyle iş makinesinin kepçesinin içine girerek ziyaretini pencereden gerçekleştirdi.


Korona virüs salgınında ev ziyaretinden kaçınan Salih Türkay isimli şahıs, dizi kırılan mesai arkadaşı Yıldıray Han'ı ziyaret etmek istedi. Çalıştığı iş makinesi arkadaşının evinin önüne getiren Türkay, kepçesinin içine girerek başka bir arkadaşının yardımı ile pencereye kaldırarak arkadaşını ziyaret etti. Camdan birbirleri ile hasret gideren arkadaşları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.