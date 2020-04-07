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Korona virüs tedbirleri alarak nikah kıydılar

Trabzon’un Arsin ilçesinde evlilik için başvuran çiftin nikahları Korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı.

Trabzon'un Arsin ilçesinde evlilik için başvuran çiftin nikahları Korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı.


Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, evlilik için başvuran Asuman Yavuz ve Mustafa Erdoğan çiftinin nikahını kıydı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında hijyen ve temizlik tedbirlerinin her alanda arttırıldığı bugünlerde evlilik için başvuran genç çiftin nikahı 2 şahit eşliğinde Belediye Başkanı Gürsoy tarafından toplantı salonunda tedbirler alınarak kıyıldı. Başkan Gürsoy, çift ve şahitlerin maske takarak katıldığı nikah töreni sonrası Başkan Gürsoy, çifte ömür boyu sağlık ve mutluluklar diledi.

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