KTÜ Danışma Kurulu toplandı

KTÜ Rektörlüğü'nde Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal başkanlığında yapılan toplantıya Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile danışma kurulu üyesi kurumların yetkilileri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda kurumlar tarafından yürütülen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu ve koordinasyon sağlanması konuları görüşüldü.

KTÜ Danışma Kurulu üyeleri, toplantının ardından KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti. Kurul üyelerine Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.