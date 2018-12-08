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KTÜ Farabi Hastanesi Acil Servisi'ndeki yangın korkuttu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nin acil servisinde gece elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nin acil servisinde gece elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgiye göre, hastanenin acil servisinin bulunduğu zemin katındaki elektrik panosunda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri kısa sürede müdahale ederken, yangın büyümeden söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle acil servisteki hastaların dumandan etkilenmemesi için hastalardan bazıları, farklı hastanelere sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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