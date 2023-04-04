KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam Takımı ABD'de düzenlenen yarışmada dünya 2.'si oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 22-28 Mart 2023 tarihleri arasında dünya genelinde 28 takımın katılımıyla gerçekleşen ülkelerin mühendislik açısından dizayn, mekanik, yazılım ve elektronik alanlarında boy gösterdiği 13. RoboBoat 2023 Elektrilkli Otonom Su Üstü Araç Yarışması'na katılan ilk ve tek Türk takımı olan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)-Ortahisar Creatiny RoboTeam Takımı dünya 2.'liğini elde etti.

KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam Takımı üyeleri, mutluluklarını "Ülkemizi temsil etmek ve gururlandırmak adına çıktığımız bu güzel yolda bizleri desteklediğiniz, bu süreçte üretken gençlerin yanında olduğunuz ve bu yolda bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz" sözleriyle paylaştı.

KTÜ-Ortahisar Creatiny RoboTeam Takımı üyelerinin, yarışma için gerekli teçhizat ve donanımı üzerinde barındırabilecek şekilde katamaran gövde formunda tasarladığı araç, Ares Tersanesi'nde üretildi. Gemide kullanılan sevk sistemi (utras itici) lityum iyon piller ve güç dağıtım sistemi, Degz Robotics tarafından ekibe hediye edildi. Otonom teknenin elektronik ve yazılım ile ilgili ihtiyaçları, geçtiğimiz yıl takımın elde ettiği 1.'lik neticesinde Armelsan tarafından temin edildi. Amerika'ya gidecek olan 5 kişilik ekibin gidiş-dönüş uçak biletleri ve vize masrafları, Ortahisar Belediyesi tarafından karşılandı.

Yarışmaya katılan Creatiny RoboTeam üyelerinden Ceren Yedican, yaptığı açıklamada “Geçen sene Savunma Sanayii Başkanlığı'nın istekleri, biraz daha askeri amaçları hedefliyordu. Mesela su jetinde yüksek hızlara çıkmak öngörülerimizden biriydi, onu da sağladık. Geçen sene çok hızlı bir teknemiz vardı. Bu seneyse yarışmada biraz daha yüksek alan ve stabilitesinin artmasını istediler. Bu sebepten dolayı tek gövdeli bir tekneden katamaran tipi iki gövdeli, stabilitesi biraz daha yüksek, bize yüksek yüzey alan imkânları sunan bir tekne tasarımına geçiş yaptık. Arkadaşlarımızla böyle bir tekne tasarlayıp bunun üzerine diğer çalışmalarımızı devam ettirdik. Teknemiz şu anda istediğimiz alet ve ekipmanları üzerine ve içerisine yerleştirebileceğimiz büyüklükte. Bize pek çok istediğimiz alet ve edevatlar için alan imkânı sunuyor. Bunun yanında elektronik anlamdaki ağırlık gibi sıkıntılarımızı da çözebiliyor. Çünkü gövde gayet hafif. Üzerine elektronik donanımları yerleştirdiğimizde de batma oranı yine tekneyi denizde sorun çıkartmayacak şekilde yüzebilir durumda kılıyor. Teknede Degz Robotics tarafından üretilen bizlere de hediye edilen ultras iticiler kullanıldı. Bu iticiler şu an tekneyi gayet yeterli güçte itebiliyorlar. Teknemiz bu sene yaklaşık 40 kilo ağırlığında ve şu an hızı yarışmadaki diğer teknelere nazaran çok yüksekte. Yarışmada pek çok arkadaşımıza göre güzel bir zaman diliminde tamamladık parkurları” dedi.

Yarışmaya Türkiye'den katılan tek takım olduklarını söyleyen Ceren Yedican ise “Yarışmaya başvuru yaptığımız süreçte 28 farklı takım vardı. Bu 28 takımın bazıları sanırım diğer takımları gördükten sonra vazgeçti. Bazıları da vize sorunu yaşamışlar. Amerika'ya girişler biraz zor. Onun dışında, orada yarışan 19 takımdık. 19 farklı ülkeden arkadaşlarımızla tanıştık, bir arada yer aldık, bir şeyler öğrendik ve birbirimize bir şeyler kattık. Yarışma tamamlandı ve dünya ikincisi olduk” diye konuştu.

Yarışmaya katılan ekipten Abdullah Kırmızıyüz ise projelerinin geçen sene de ödül aldığını hatırlattı. Kırmızıyüz, “Takımımız geçen sene Savunma Sanayii Başkanlığı'nın düzenlediği ‘Roboik' insansız su üstü araçları yarışması için kuruldu. Bu yarışmada aldığımız dereceden sonra gözümüzü daha büyük hedeflere diktik ve Amerika'da, Amerikan Donanması tarafından düzenlenen ‘RoboBoat' yarışmasına katıldık. Geçen seneki gibi bu sene de 10 kişilik bir ekibimiz var ama ekibimizin arkasında ‘Creatiny' topluluğumuz var. Hep beraber bu projeleri beraber geliştiriyoruz. Bu sene katıldığımız yarışmada da, ilk senemiz olmasına rağmen güzel bir derece aldık. Önümüzdeki zamanlarda da bu projeyi şirketleştirme aşamasına sokmayı düşünüyoruz. Kurduğumuz bu platformun üzerine eklemek istediğimiz daha yeni teknolojiler var, bunları deneyeceğiz. Bu sene katıldığımız yarışma 13 senedir düzenleniyor. Seneye de tekrar katılmayı düşünüyoruz. Tabii ki de birinciliği hedefliyoruz seneye de. Bu yarışmanın bir üst seviyesi var ‘RobotX' diye. Bunda da daha büyük bir gemi üzerinde bir otonom sistem denememizi istiyorlar. Böyle hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı.