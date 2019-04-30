KTÜ Rektörü Baykal: "Tıp Fakültesi'nde yapımı süren otopark 2020 yılında hizmete girecek"

Dr. Süleyman Baykal, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Asım Örem ile Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Yeni başkan Ersen Veda Küçük ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennilerinde bulunan Rektör Baykal, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapımı süren otopark projesine ilişkin bilgi verdi, çalışmaların tamamlanarak yaklaşık 1500 araç kapasiteye sahip otoparkın, 2020'de hizmete gireceğini belirtti. Baykal, “Geçen sene temellerini attığımız kapalı otopark projesinin kısa zamanda tamamlanması bekleniyor. Bu proje sayesinde üniversitenin otopark ihtiyacının büyük oranda karşılanması amaçlanmaktadır'' dedi.

TGC Başkanı Ersen Küçük ise Rektör Baykal ve beraberindekilerin ziyaretinden duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bölgenin en önemli üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Küçük, “Trabzon Gazeteciler Cemiyeti olarak KTÜ ile şehrimizin gelişmesine katkı sunma noktasında olabilecek her türlü projede yer almak bizleri memnun edecektir” şeklinde konuştu.