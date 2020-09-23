KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne hayırsever işadamından 30 adet tekerlekli sandalye bağışı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne Trabzonlu işadamı Mehmet Ali Derya tarafından 30 adet tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.

Hayırsever işadamına KTÜ Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından plaket takdim edilirken rektör Çuvalcı, hayırsever işadamlarından hastanenin farklı ihtiyaçlarının karşılanması için destek beklediklerini söyledi.

Bu dönemde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden işadamı Mehmet Ali Derya, sağlık camiasına destek vermenin kendileri için bir borç olduğunu belirterek “Bu dönemde çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Onlara destek vermek bizin borcumuz. İnşallah iş adamları olarak yardımlarımız sürecek” dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da yardımların artarak sürmesini beklediklerini ifade ederek “KTÜ Tıp Fakültesi hastanemize tekerlekli sandalye yardımında bulunan Mehmet Ali Derya beye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hayırlı bir işte bulundu. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Mehmet Ali bey şu anda 30 tane tekerlekli sandalye bağışında bulundular. Gerek kendisinin gerekse diğer işadamlarımızın desteklerini bekliyoruz. Şu an tekerlekli sandalyeler ihtiyacımızı karşılıyor ancak faklı yerde farklı ihtiyaçlarımız var. Onları da KTÜ mezunları olsun diğer hayırsever işadamlarımızdan olsun hepsinin desteğini bekliyoruz” diye konuştu.