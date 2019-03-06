KTÜ'de 30. Vergi haftası etkinlikleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Kulübü tarafından Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı'nın katkılarıyla 30. Vergi haftası etkinliği düzenlendi.

KTÜ'de gerçekleştirilen etkinliğe Trabzon Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, Trabzon Gelir Grup Müdürü Selahattin Atabek, Trabzon Gelir uzmanı Serkan Aktaş'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, “Asıl amacımız vergi bilincinin toplumun bütün değerlerini kapsaması yönünde çalışmalar yapmak, bu toplantıların daha çok amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz. Vatandaşların daha huzurlu bir ortamda, güvenli şekilde yaşamlarını sürmesi için bir takım işlemleri vardır. Bu işlemleri yapması için bazı harcamalar yapmaya gereksinim duyar. Bu gereksinimlerini karşılamak içinde bir kaynak gerekir ve kaynağın sağlıklı olanı vergidir. Türk vergi sisteminde de bütçe gelirlerinin yüzde 85'i vergidendir” dedi.

Öğrencilere “Almış olduğunuz hizmetin veya malın karşılığında belgenizi mutlaka istemenizi istiyoruz” diyen Akçay “Vergi bilincinin oluşması ve tabana yayılması açısından önemli yeri olur” diye konuştu.

Trabzon Gelir Grup Müdürü Selahattin Atabek ise “Her birimiz internetten indirimleri takip ediyoruz ve alışveriş yapıyoruz. Devlet organizması da e-ticaret alana kaymak zorunda gelecek için bu gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasından sonra etkinlik bitti.