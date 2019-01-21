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KTÜ'de yangın paniği

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) içinde yer alan ve kullanılmayan mazot deposunda çıkan yangında yükselen dumanlar paniğe yol açtı.


Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) içinde yer alan ve okul binalarına yakın yerde bulunan ancak kullanılmayan mazot deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yükselen dumanlar nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı noktasında araştırma başlatıldı.

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