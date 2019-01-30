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Kültürlerini elbiselere işlediler

Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından açılan kadın Giysileri Dikiş Kursunda eğitim gören Afganistan ve İranlı 15 kadın diktikleri elbiselere adeta ülkelerinin kültürlerini işlediler.


Ortahisar Halk Eğim ve Akşam Sanat Okulu eğitmenleri tarafından verilen kurs Trabzon İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından desteklenirken, kursta Afganlı ve İranlı kadınlar, dikiş ve nakış öğrendi. Afgan ve Türk motiflerini kumaşlar üzerinde uygulanırken, iki aylık kurs döneminde 60'dan fazla elbise dikildi. Kadın Giysileri Kursu'nu ziyaret eden Sivil Toplum İle İlişkiler İl Müdürü Salih Seyyar, Halk Eğim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Orhan Genç ve İş-Kur Şube Müdürü Zeynep Özkan kursiyerlerin diktikleri elbiseleri beğendiklerini ifade ederek başarılarını kutladılar.


Afganistan Hazarları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül ise artık ev ekonomilerini katkı yapmaları için hanımların siparişler alabileceklerini ve istenildiği takdirde elbise, çanta, etek, çarşaf, mont, ceket gibi ürünler üretebileceklerini söyledi.

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