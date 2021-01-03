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Kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 TL ceza

Trabzon’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde toplanarak kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 TL para cezası kesildi.

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir evde toplanarak kumar oynayan 8 kişiye 35 bin 200 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir evde kumar oynandığı dair ihbar alan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynayan evde arama yapan jandarma ekipleri, 8 kişinin iskambil kağıtları ile kumar oynadığını tespit etti. 8 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan toplam 35 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili daire sahibi H.K. isimli şahıs hakkında ‘Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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