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Kupa hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Balıkesir'e gitti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlamasının ardından Balıkesir’e gitti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlamasının ardından Balıkesir'e gitti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer Balıkesir'e hareket etti. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede altyapıdan Tunahan Ergül'de dahil oldu.


Trabzonspor kadrosunda ise şu isimler yer aldı.



"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Kamil Ahmet Çörekçi, Fılıp Novak, Luıs Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Tunahan Ergül, Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega."

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