Kurban Bayramı tatilinde Haçka Yaylası'na ziyaretçi akını

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Trabzon'a büyük bir turist gelişi gerçekleşirken, kentin en güzel yaylalarından biri olan Haçka Yaylası'na da yoğun bir turist akını olduğu gözlendi.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bulunan ve şehrin en büyük yaylalarından birisi olan Haçka Yaylası özellikle bahar ve yaz mevsimlerinde yöre halkı ve Arap turistlerin uğrak noktalarından birisi. 1800 metrelik rakıma sahip olan Haçka Yaylası hem dinlenmeye hem de piknik yapmaya gelenlerle yoğun bir Kurban Bayramı tatili dönemi yaşarken, yayla Trabzon şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yaylada ailesiye birlikte piknik yapan vatandaşlardan İstanbul'dan geldiğini belirten Tolga Göroğlu, "Doğa ve yeşillik çok güzel burada. Memleketim diye söylemiyorum, herkesi buraya davet ediyorum. Turizm açısından ve ülkemiz için çok iyi bir yer. Geziyoruz, stres atıyoruz" derken, yine İstanbul'dan gelen Ali Kahraman ise "Bayram tatili için Trabzon'a geldik. Böyle güneşli bir gün olunca da değerlendirmek istedik. Dolaştık biraz, sonra da köylere gideceğiz. Trabzon'a her geldiğimde buraya geliyorum senede bir sefer ya da iki sefer olmak üzere. Gurbette olduğumuz için buraların hasretini çekiyoruz. Sonuçta burada doğduk, büyüdük" diye konuştu.

Yaylada ailesiyle piknik yapan Sevilay Olgun ise "Tatili değerlendirdik. Arsin ilçesinden geldik. Buraya sık sık geliriz. Güzel bir yayla. Severek geliyoruz, geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Bizim için de bir değişiklik oluyor" şeklinde konuştu.