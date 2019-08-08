Kurban satıcılarına hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarı

Trabzon'da polis kurban satıcılarına hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili kurban satışı yapılan yerlerde satıcılara uyarılarda bulunan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Kurban Bayramı'nda vatandaşların Kurban Bayramları'nı huzur ve güven ortamında geçirmeleri amacıyla kurban satışı yapılan yerlerdeki hayvan satıcıları ile bire bir görüşmeler yaptı.

Yapılan görüşmelerde kurban satıcılarına hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı uyarıda bulunan ekipler, bu konularda hazırlanan el broşürleri satıcılara dağıtılarak sahte paranın nasıl anlaşılabileceği yönünde bilgilendirme yaptı.

Ekipler ayrıca kurban satıcılarına alış veriş yaptıkları kişilerin telefonlarını almalarını ve teyit etmelerini isteyerek hayvan çadırlarında nakit para bulundurmamalarını, satış esnasında aldıkları paraları kontrol ettikten sonra bankaya yatırmaları, ücret almadan hayvanlarını teslim etmemeleri ve her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 155 polis hattına bildirmeleri yönünde uyarıda bulundu.