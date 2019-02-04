İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Irak'ta yaralanan Trabzonlu gaziye Vali Ustaoğlu'ndan “geçmiş olsun” ziyareti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kuzey Irak’ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca’yı baba ocağında ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kuzey Irak'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'yı baba ocağında ziyaret etti.


28 Ocak'ta Kuzey Irak'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca, hastanedeki tedavisinin ardından babaocağına geldi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte gaziyi babaocağı Akçaabat ilçesinin Doğanköy mahallesinde ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.