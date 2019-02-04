Kuzey Irak'ta yaralanan Trabzonlu gaziye Vali Ustaoğlu'ndan “geçmiş olsun” ziyareti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kuzey Irak'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca'yı baba ocağında ziyaret etti.

28 Ocak'ta Kuzey Irak'ta operasyon sırasında yaralanan Gazi Komando Uzman Çavuş Muhammet Atmaca, hastanedeki tedavisinin ardından babaocağına geldi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile birlikte gaziyi babaocağı Akçaabat ilçesinin Doğanköy mahallesinde ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.