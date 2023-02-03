Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars: “Türk üretici ve iş sahiplerini yatırım için Letonya'ya davet ediyoruz”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Letonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı makamında ağırladı. Ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, beraberindeki heyetle Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zorluoğlu, Büyükelçi Vaivars'a Trabzon'un tarihi ile ilgili bilgi verdi.

Letonya ve Trabzon arasında ilişkilerin yeni yeni kurulduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Ziyaretiniz Trabzon için bir ilk. Trabzon, Türkiye'nin birçok şehrine yatırım yapan insanların şehridir. Ziyaretinizle birlikte umarım güzel başlangıçlara adım atarız. Türkiye özellikle Milli Savunma Sanayi konusunda öne çıkıyor ve çok önemli bir mesafe kat ettik. Enerji de bizim için en önemli konulardan biri ve kendi enerjimizi üretmenin yollarını arıyoruz. En son doğal gaz enerji gelişimlerimiz oldu ve yenilenebilir enerjiye de çok önemli yatırımlar yapmaktayız. Şu an tükettiğimiz enerjinin yüzde 40'ını karşılayabiliyoruz ve hedefimiz 2024 yılının sonuna kadar bu oranı yüzde 80'e çıkarmak. Aynı zamanda bölgemizin güney kısmında rüzgâr enerji potansiyeli var. Bu konuda da planlamalarımız mevcut ve tabi güneş enerjisi de söz konusu. Her ne kadar bölgemiz fazla güneş almasa da teknoloji gelişmekte ve artık güneş enerjisinden faydalanmak için fazla güneşe de ihtiyaç duyulmamaktadır. Bunların tümü bizim gündemimizde” dedi.

Trabzon'un Türkiye'nin en önemli turizm şehirleri arasında yer aldığını belirten Başkan Zorluoğlu, “Turistlerimiz büyük oranda Körfez ülkelerden gelmektedir. Uzungöl, Sümela Manastırı ve yaylalarımız gibi çok önemli turizm destinasyonlarımız var. Bizler de yüksek teknoloji konusunda ilerlemek istiyoruz. Tarımda da önemli stratejik iki ürüne sahibiz. Biri fındık diğeri de çay” ifadelerini kullandı.

Vaivars: “Türkleri yatırım yapmaya davet ediyoruz”

Gösterdiği misafirperverlik nedeniyle Başkan Zorluoğlu'na teşekkür eden Büyükelçi Vaivars, “Biz de Savunma Bakanlığı konusunda ilerlemeler kaydediyoruz. Türk üreticilerle de iyi ilişkiler kurup iş yapıyoruz. Bizim coğrafi alanlarımız hep düz ve genelde ormanlardan oluşuyor. Türk üretici ve iş sahiplerini yatırım için Letonya'ya davet ediyoruz. İki ülkenin de benzer noktaları var ve umarım bir sonraki ziyaretimizi tiyatromuz ve festival için gerçekleştirerek iki kültürü birleştireceğiz. Türkiye Letonyalılar için önde gelen turistik ülkelerden bir tanesi'' şeklinde konuştu.

Başkan Zorluoğlu ve Büyükelçi Vaivars ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Ziyaret, Başkan Zorluoğlu ve Büyükelçisi Vaivars'ın hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.