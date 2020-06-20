LGS maratonu sona erdi.

Trabzon'da 214 okulda 13 bin 967 öğrencinin ter döktüğü Liselere Giriş Sınavı (LGS ) sona erdi.

Trabzon genelinde 214 okulda yapılan sınavda yaklaşık 3 bin öğretmen görev alırken öğrencilerin bazıları soruların kolay olduğunu bazıları ise zor olduğunu söyledi.

Öğrencilerin çoğu, pandemi sürecinin kendilerini pek etkilemediğini belirterek evde daha rahat çalıştıklarını söyledi.

Soruların güzel olduğunu belirten Muhammet Kayra, “sorular güzeldi. İnşallah kazanırım. Pandemi süreci benim için daha iyi oldu. Evde daha rahat çalıştım” diye konuşurken Gülnur Birinci' de “Çok heyecanlıydım. Sayısal biraz daha zordu, sözel daha kolaydı. Pandemi süreci beni pek etkilemedi. Zaten her zaman ders çalışıyordum. Sorular güzeldi o kadar da zor değildi. Tabi ki çalışana daha kolaydı” dedi.