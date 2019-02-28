LGS, Trabzon'da masaya yatırıldı

Sadri Şensoy, bakanlık olarak örnek soru sayısını arttıracaklarını söyledi.

Sadri Şensoy, "2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde yürütülen Beceri Temelli Soru Yazma Çalıştayı'nın açılış programını gerçekleştirmek ve Liselere Geçiş Sınavı'nın öğretmen ve öğrenciler açısından sahadaki yansımalarını değerlendirmek için Trabzon'u ziyaret etti.

Açılış programının ardından Trabzon Ortahisar Bedri Rahmi Eyüboğlu Ortaokulunda bu yıl Liselere Geçiş Sınavı'na girecek 8. sınıf öğrencileriyle söyleşi düzenlendi. Trabzon'daki TIMSS uygulama okullarından biri olan Trabzon Ortahisar Ata Ortaokulunu ziyaret eden Şensoy, uygulama kapsamındaki 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS hazırlık sürecini inceledi.

Trabzon genelinde görev yapan 8. sınıflarda derse giren 200 öğretmen ile LGS içerikli toplantı yaparak süreç ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Şensoy, 2023 Eğitim Vizyonunda birinci hedefin eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi olduğunu ifade etti. Şensoy, "Eğitim sistemimizdeki tüm sınavlar amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenlenecek. 2023 Eğitim Vizyonuyla birlikte ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır" dedi.

Yeni sistem sınavlarda artık bilgi depolamaya dayalı, öğrencinin sadece hafıza gücünü ölçen sorulara yer verilmeyeceğini belirten Dr. Sadri Şensoy, "Öğrenci eğer bilinçli bir şekilde kitap okursa bu sınavlarda rahatlıkla başarılı olabilecek. Başarı çok okuyanların olacak. Zira okuyan öğrencinin anlama, idrak etme, yorumlama, tahmin etme yeteneği artar. Yeni tip sorularda da bizler öğrencilerden bu becerilerini sergilemelerini istiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren de Bakanlık olarak örnek soru sayısını artıracağız” şeklinde konuştu.