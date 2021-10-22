Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor, İzmir'e 6 eksikle gitti. Cornelius ise kafileye İzmir'de dahil olacak.

Göztepe maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde tamamlayan lider Trabzonspor, İzmir'e gitti. Bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulanan Abdulkadir Parmak, Koita, Nwakaeme, Peres, Trondsen ve solunum yolu enfeksiyonu geçiren Yunus Mallı yer almadı. Eşinin doğumu için ülkesine giden Cornelius ise kafileye İzmir'de dahil olacak.

Bordro-mavili kafilede bulunan 21 futbolcu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Muhammet Taha, Serkan, Dorukhan, Vıtor Hugo, Hüseyin Türkmen, Edgar le, Ahmetcan, Denswill, İsmail Köybaşı, Murat Cem Akpınar, Berat, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Gervinho, Yusuf Sarı, Salih Kavrazlı, Djaniny."

Trabzonspor'un yarınki mücadeleye de şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil - Hamsik, Berat, Gervinho, Bakasetas, Abdülkadir Ömür - Djaniny."