Lise öğrencilerinden Avrasya'ya ziyaret

Trabzon İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet Bölümü öğrencileri Avrasya Üniversitesi'ni ziyaret ettiler.

Üniversitenin Pelitli Yerleşkesi'ni gezen öğrencilere Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Adalet Programı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Göçer tarafından bölümler ve kariyer olanakları konusunda seminer düzenledi. Öğrencilere aynı zamanda başarı, kişisel gelişim, motivasyon ve geleceğin iş olanakları ile ilgili geniş bilgi verildi. Üniversite gezisinin ve seminerin bitiminde öğrencilerle onların hayallerine yönelik sohbet düzenlendi.

Öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Mahmut Göçer, Meslek Yüksekokulu'na bağlı Adalet Programı'nın avantajlarına vurgu yaptı. Göçer ‘'Adalet programından mezun olduktan sonra eğer çok çalışırsanız avukat ya da hakim bile olabilirsiniz. Dikey geçiş sınavıyla hukuk fakültesine geçme imkanınız var, Adalet Bakanlığı'nda adliye personeli olma bakımından çok yüksek iş olanağına sahip bir bolüm, adliyede idari işlerde veya bölge idari mahkemelerinde, ceza infaz kurumlarında görev alabilme imkanları var. Dolayısıyla çok geniş bir istihdam yelpazesine sahip. Ülkemizde son yıllarda en fazla tercih edilen programların başında adalet bölümünü görüyoruz. Sizler lisede bu alanı seçerek önemli bir adım attınız. Şimdi ise adalet programını kazanarak yolunuza devam edeceksiniz. Belki de birkaçınız DGS sınavı ile hukuk fakültesini kazanacak ve oradan mezun olacak. En prestijli kariyer sizleri bekliyor'' dedi.