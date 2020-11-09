Lösemili çocuklar yararına resim sergisi düzenlendi

Ortahisar Belediyesi ve Umut ve Yaşam Derneği tarafından lösemili çocuklar yararına ‘Yaşam Umutla Güzelleşir' adlı resim sergisi açıldı.

Burada bir konuşma yapan Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Dr. Nimet Baki, 13 yıldır tüm kanser hastalarının ve lösemili çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirterek bu hastalığın tedavisi için umudun çok önemli olduğunu söyledi.

Hastalığın genelde 2-6 yaş arasında görülebildiğine dikkat çeken Baki “Yaşam umutlu güzelleşir. Lösemi hepimizin bildiği gibi bir kan hastalığı. Kan kanseri genelde 2-6 yaş arasında görülebiliyor. Son zamanlarda 1 yaş altında da görülebiliyor. Tedavisi en az 3 ile 5 yıl sürebiliyor. Ve oldukça sıkıntılı bir süreç bekliyor. Bu hastalık genelde yüzde 80 ekonomik durumu iyi olmayan aileler de görülüyor. Erken teşhis edildiğinde yüzde 85 tedavi edilebiliyor. Biz dernek olarak 13 yıldır tüm kanser hastalarının ve lösemili çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bazen bir ev, yatak odası, bazen bir oyuncak istiyorlar. Biz elimizden geldiğince bunları yapıyoruz. Sadece Trabzon'da değil, Mardin'den de Urfa'dan, Tekirdağ'dan bize ulaşıyorlar. Bu hastalığın tedavisi için umut çok önemli. Derneğimiz de bu yavrularımıza bu umudu ve morali aşılamaya çalışıyor. Hepinize desteklerinizden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

“Psikolojik destek çok önemli”

Ortahisar Belediye Başkan Ahmet Metin Genç ise serginin açılışında yaptığı konuşmada lösemili çocukların tedavisinde moral ve psikolojik desteğin tıbbi tedavi kadar çok önemli olduğuna vurgu yaparak “Tabi ki hastalık önemli bir hastalık. Bunun tedavi yol yöntemleri var. Bunun en önemli ayağı tıbbı tedavi. Ama ondan da ötesinde bu mücadele de çok önemli olan kısım psikolojik kısmı. Psikolojiyi yönetebilme kısmı. Yani yavrularımızın moralli bir şekilde bu tedaviyi geçirmek önemli. Yavrularımıza verdiğimiz moral ve manevi güç o hastalığı atlatabilmesine katkı sağlıyorsa burası çok önemli. Derneğimiz bu anlamda güzel ve önemli çalışmalara imza atıyor. Bir taraftan tedavilerinde onların yanında bulunurken diğer taraftan da yavrularımızın yakınları için Yalıncak'ta bir mekân oluşturdular. Hakikaten derneğimiz çok çok güzel çalışmalara imza atıyor. Bir yandan sosyal sorumluluk alarak onların moral ve motivasyonunu artırırken, diğer yandan maddi olarak destekliyor” diye konuştu.

Sergiden alınan tabloların lösemili çocukların hayata tutunmasına katkı sağlayacağını ifade eden Genç, “Buradan herkese seslenmek istiyorum. Buradan alacağımız tabloyla bir canın hayata tutunmasına katkı sağlayacağız. Bunun en önemli en hayırlı iş olduğunu düşünüyorum. O nedenle kuaför Ayhan Bey'i kutluyorum. Hakikaten bu farkındalığı artırmak çok önemliydi. Derneğimizi bir kez daha bu anlamlı çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Bütün Trabzonluları bu tabloları alarak katkı sağlamaya çağırıyorum. İnşallah bu destekler sayesinde yavrularımız hayata tutunur” şeklinde konuştu.

Açılış töreninden sonra dernek yetkililerine plaket takdim edildi. Sergi açılışına şehit aileleri dernekleri, engelliler dernekleri, Trabzon Sanat Evi temsilcileri ile muhtarlar ve lösemili çocuklar katıldı.