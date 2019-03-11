Maç için değil kariyer için kuyruğa girdiler

Trabzon'da Akyazı'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenen Karadeniz Kariyer Fuarı'na katılmak için gelen üniversite öğrencileri stada girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenen fuara 150 firma katılırken, fuarda en çok ilgiyi silah standı gördü.

Düzenlenen etkinliğe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay burada yaptığı açıklamada etkinliğe gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek “Birincisini Mersin'de yaptık. İkincisi Erzurum'da, bu üçüncüsü. Bu eğitim öğretim döneminin sonuna kadar şirketlerin özellikle işe alma süreçleri bitmeden önce 8 tane bölgemizde etkinlik tamamlamış olacağız. Ayrıca 4 ayrı ülkede daha Londra'da, Köln'de, Johannesburg'da Taşkent'te olmak üzere 4 ayrı ülkede daha hem tersine beyin göçü hem de oralardaki yeteneklerin Türkiye'nin ne kadar derin bir sanayi ve üretimin olduğunu göstermek açısından oralarda da aynı etkinlikleri yapacağız. Trabzon etkinliğimiz fevkalade güzel. Burada 150'nin üzerinde kamu özel sektör ve bölgesel şirket var. Bunların tamamı buraya gönülle olarak geliyorlar. Karadeniz Bölgesi gerçekten insanının kişiliği, kimliği eğitime ve öğretimine de yansımıştır. Buradaki öğrenci fevkalade. Bulunduğu şirketlerde fark oluşturan, inisiyatif alan insanlardır sorun çözen insanlardır. Çünkü buranın coğrafyası kültürü sorun çözme üzerine kuruludur. Yağmur yağar yolunuz kayar ama buranın insanı ertesi gün sabah erkenden kalkar o yolu tamir eder ve hayatına devam eder. Dolayısıyla bunu iş hayatında da profesyonel yaşamda da aynı şekilde sergiler sorun çözer. İnisiyatif alır, elini taşın altına koyan bir insanı vardır Karadeniz'in. Buradaki şirketlerin tamamında Karadenizliler vardır” dedi.

Sabah saatlerinden itibaren içeri girmek için bekleyen öğrencilerden bazıları etkinliğin statta yapılmasının uygun olacağını düşündüklerini belirtti.

Üniversite son sınıf öğrencilerinden Aylin Altuntaş heyecanlı olduğunu ifade ederek “Çok heyecanlıyım ayağımıza kadar gelmiş bir fırsat. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Öğrenci açısından büyük bir gelişme çünkü her öğrencinin böyle şeylere ihtiyacı var. Statta yapılması konusunda yorum yapamam. İyi oldu sanırım” dedi.