İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maçka Belediyesi'nden ‘Barış Pınarı'na destek

Trabzon’un Maçka Belediyesi gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısı ile Barış Pınarı Operasyonu’nu destekleyen karar aldı.

Trabzon'un Maçka Belediyesi gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısı ile Barış Pınarı Operasyonu'nu destekleyen karar aldı.


Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın mecliste yaptığı konuşmada, “Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız” dedi.


Maçka Belediyesi gerçekleştirdiği olağanüstü meclis toplantısı ile Barış Pınarı Operasyonu'nu destekleyen karar aldı. Düzenlenen meclis toplantısına 12 AK Partili Meclis Üyesi ile 4 CHP'li Meclis üyesi katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.