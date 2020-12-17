Maçka'da 8. sınıflara tablet dağıtıldı

Trabzon'un Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever vatandaşlar arasında düzenlenen ortak proje ile 75 tablet öğrencilere dağıtıldı.

Konu ile alakalı bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Topal, hayırsever vatandaşlar tarafından tablet PC'ler gönderildiğini kendilerinin de öğrencilere ulaştırdıklarını belirtti. Açıklamasında Topal, “Maçka Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Başar Ortaokulu Yönetici ve öğretmenlerinin girişimleri ile tarafımıza 75 tane tablet PC gönderildi. Bizde bünyemizde ki bilgisayar öğretmenleri ile birlikte bu tabletlere EBA yükleyerek ilçemizdeki 8. Sınıf öğrencilerine dağıttık. Emeği geçen tüm öğretmen ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.