Mahallelinin köprü çilesi

Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçeleri arasından geçen Küçükdere çayı güzergahında bulunan Sürmene'nin Aşağı Çavuşlu mahallesini karayoluna bağlayan köprünün sel suları nedeniyle yıkılması üzerine ilkel yöntemlerle yapılan köprüden geçen vatandaşlar korku dolu anlar yaşıyor. Tahtadan yapılmış köprünün altında geçen dere sularına kapılmaktan korkan mahalle sakinleri, normal yolda bile yürümekte zorlanan yaşlı insanların derme çatma bir köprünün üzerinde geçerken adeta hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirtiyor.

Köprünü bir ayağı Sürmene'de bir ayağı Araklı'da

Her nekadar Sürmene İlçesi'ne bağlı Aşağı Yokuşlu Mahalle sakinleri bu durumla karşı karşıya kalsalarda köprünün diğer ayağı ise Araklı ilçesinde bulunuyor. Araklı'nın Yolgören Mahallesinde oturanlar ise karşı tarafa geçmek istediklerinde aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlar. Büyük zorluklar çeken iki mahallenin sakinlerini yetkililerden yardım isteyerek sorunlarının bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Cemal Baycan, 7 yıl önce köprünün yıkıldığını ve tekrar yapıldığını ancak aşırı yağmurlarda sel sularına dayanmadığını belirterek, "Tekrar yapıldı ama iyi yapılmadı ve dere taşınca yıkıldı. Bizde bir çare aradık. Burası normalde Sürmene'ye bağlı ama Araklı Belediyesi de destek oluyor. Sürmene Belediyesi'ne baskı yaptık ama bir sonuç alamadık. Araklı Belediyesi ise kepçe vererek geçici bir süre demirlerle ve tahtalarla birlikte yol olarak yapıldı. Yetkililer lütfen bize destek olsunlar. Çok zor durumdayız" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayten Arslan ise evlerine gitmek için başka bir yollarının olmadığını ifade ederek "Bizim başka bir yolumuz yok. Yıllardan beri çekiyoruz bunu. Cenazemiz olsa getirecek yolumuz yok. Yürürken ha düştük ha düşeceğiz diye endişe taşıyoruz. Korkuyla beraber geçiyoruz buradan. Ne zaman yapılacak diye bekliyoruz" diye konuştu.

"Korkulukları tuta tuta iniyor"

79 yaşındaki Ali Furtun ise tahtadan yapılmış korkulukları tuta tuta karşıya geçmeye çalıştıklarını belirterek, "Bir şekilde biz geçebiliyoruz ama bayanlar hiç geçemiyor. Onlar çok zor geçiyor. Burayı yapan çok kötü yaptı. Sel gelince köprüde gitti. İyi yapamadılar. Biz de gördüğünüz gibi karşı yola geçmeye çalışıyoruz" derken, Melahat Baycan da "Bütün yetkili kurumlara başvurduk ama bir cevap alamadık. Karşıdan karşıya geçemiyoruz. Benim bir oğlum var. Sabah 7'den buradan gider akşam ise gece gelir. Kendimin geçme şansı yok. Biz güç durumdayız. Bizim köprümüzü yapsınlar" çağrısında bulundu.