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Mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Trabzon’un Of ilçesinde HES Barajında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde HES Barajında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan köpek doğaya bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Dumlusu Mahallesinde HES Barajında mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu 112 acil İtfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine ulaşırken köpeğin, barajdaki suyun azalmasından dolayı ortada oluşan adacıkta mahsur kaldığını gördü.


Hemen harekete geçen ekipler merdivenli araç yardımı ile köpeği bulunduğu yerden kurtararak daha sonra doğaya bıraktı.

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