İhlas Haber Ajansı

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Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Trabzon’un Hayrat ilçesinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Hayrat ilçesinin Görgölü mahallesinde yaklaşık 10 metre yükseklikteki duvarın altında mahsur kalan A.V ile Y.S.V mahsur kaldığı yerden kendi çabaları ile çıkamayınca durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayrat İtfaiye Grup Amirliği personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler vatandaşları seyyar merdiven yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarma sonrası vatandaşlar itfaiye personeline teşekkür etti.

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